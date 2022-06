Een weinig verhullend kijkje in de nachtelijke straten van de nationale hoofdstad in de Volkskrant vandaag. Journalisten liepen een nacht mee met de Amsterdamse politie tijdens hun periodieke veegactie tegen straatdealers en ze zullen het zelf niet toegeven, want brave Volkskrant, maar alle vooroordelen kwamen voorbij. De criminelen heersen op straat? Check: "Tussen 10 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends durven wij ons huis niet uit." Straffen voor straatdealers stellen niets voor? Check: "Nu eisen we verbeurdverklaring van hun handelsgeld, een geldboete vanaf 400 euro en een gebiedsverbod van 6 tot 12 maanden. Wie zich daar niet aan houdt, riskeert gevangenisstraf." Deze straffen werken niet? Check: "We zien vaak dezelfde gezichten." Een deel van het probleem importeren we zelf? Check: "De meeste zakkenrollers zijn VLIN’ers, vluchtelingen in Nederland; als adres geven ze een asielzoekerscentrum op." Het is onaangepast vrouwonvriendelijk tuig? Check: "Een ander begint te schreeuwen en valt aan – de inspecteur gooit snel de deur dicht – of grijpt naar zijn penis – de inspecteur is een 28-jarige vrouw." En de hele reden voor deze embedded journalistiek in de loopgraven van de nationale drugsoorlog: Het weren van buitenlandse toeristen in coffeeshops in de binnenstad gaat tot alleen maar meer straatdealen leiden? Dubbelcheck aldus een bevraagde criminoloog: "De kans dat de overlast door straathandel toeneemt, lijkt me reëel." Niet dat mevrouw Halsema zich daardoor laat tegenhouden, want die blijft lijnrecht achter haar plannen staan. Plannen die blijkbaar meer steunen op hoop dan op kennis.