Reddingsboei van ons tanende BNP: opa. Want daar valt nogal wat te vinden en dat wordt steeds meer waard door stijgende grondstofprijzen POETIN BEDANKT. "Kunstheupen, metalen pennen en spijkers in begrafeniskisten die na een uitvaart achterblijven leveren crematoria meer geld op. (...) "Protheses tref je aan, maar ook scharen die in een lichaam overblijven", zegt Roel Stapper van crematorium Zuylen in Breda en bestuurslid van de Landelijke Vereniging van Crematoria. "In Nederland laat een chirurg klemscharen zitten als een patiënt overlijdt en die tref je ook heel soms aan. Maar ook een bril, sieraden of gelukmuntjes." De opbrengst van oma's scharenverzameling schommelde jarenlang tussen de 1,6 en 2,5 miljoen euro. Dit jaar verwacht de branche een opbrengt tussen de 4 of 5 miljoen euro. De gemiddelde opbrengst per crematie is zo'n 30 euro, en dat zijn toch 20,2 zakjes Werther's Original.