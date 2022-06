"White supremacy kills people & planet".

Nou , wat de "planet" en die "whites" betreft :

"30 meest vervuilende steden bevinden zich in Azië

Vooral in Azië is er veel luchtvervuiling: van de 30 meest vervuilde steden zijn maar liefst 21 steden uit India, 27 in Zuid-Azië en de volledige top 30 bevindt zich in Azië. De meest vervuilde hoofdstad is Delhi, dat was in 2018 ook al het geval.

Wereldwijd :

Het meest vervuilde land is Bangladesh, de lucht is daar bijna zeven keer zo vervuild als in België. Pakistan, Mongolië, Afghanistan en India sluiten aan bij de top vijf. De meest vervuilde stad is Ghaziabad in India. "

Europa :

"De meest vervuilde stad is Lalapaşa in Turkije en zeven van de 15 meest vervuilende steden in Europa bevinden zich ook in Turkije. "

newsmonkey.be/30-meest-vervuilende-st...

Wat de "White supremacy" en bijvoorbeeld zwarte ongewapende slachtoffers in de VS betreft :

"On an average year, 18 unarmed black people and 26 unarmed white people are shot by police. By contrast, roughly 10,000 black people are murdered annually by criminals in their own neighborhoods."

bariweiss.substack.com/p/i-criticized...