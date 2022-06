Het is weekend, verschroeiend heet en dus een goed moment het weer eens te hebben over 'de' oorlog. Dag 115 zitten we inmiddels, het topic 'LIVEBLOG - Aanval Rusland op Oekraïne begonnen. Het is raak' voelt zo wel een eeuwigheid geleden. Het zwaartepunt voor Rusland lag de afgelopen tijd, en ligt nu nog steeds, bij Severodonetsk. De verovering van de stad gaat niet snel, maar vooral met behulp van voortdurende zware artillerie wel gestaag. Meer en meer Russische troepen en materieel worden door de uitploeg naar het Severodonetsk-Lysychansk-front gestuurd om de stevige Oekraïense verdediging omver te werpen: tanks, APC's, voertuigen en zwarte artillerie worden aangevoerd uit andere plekken in Luhansk, uit Kharkiv en uit Rusland zelf (Belgorod). "The Russian military has concentrated the vast majority of its available combat power to capture Severodonetsk and Lysychansk at the expense of other axes of advance and is suffering heavy casualties to do so."

De laatste dagen zien we wat meer voorspellingen dat Rusland gaat winnen - applaus - en dat zou dan een enorme 'schok' zijn. Welnee: Rusland is hoe dan ook de bovenliggende militaire macht en Oekraïne kan alleen 'winnen' (eigenlijk heeft iedereen al verloren) met een zwik westerse wapens in combinatie met een gezonde dosis moreel, vaderlandsliefde en motivatie, zeker afgezet tegen die Russische knuppels, van wie een groot deel geen idee heeft wat ze nou precies aan het doen zijn. Die 'kentering'-stukken zijn dan ook wat voorbarig: overal deelt Oekraïne speldenprikken uit en soms zo veel, dat het geheel gezien kan worden als een heus tegenoffensief. Niet alleen in de regio Kharkiv, waar de thuisploeg al weken het offensief voert, een aantal dorpen heeft terugveroverd en de Russen nu weer in de tegenaanval moeten, maar ook in het diepe zuiden van het land. Bij Kherson bijvoorbeeld, een van de paradepaardjes van Poetin: de stad russificeerde in rap tempo (over op Moskou-tijd, internet omgeleid via Rusland, uitdelen paspoorten, houden referendum), maar Oekraïne heeft het front weer geopend (draad hier). De troepen zitten nu op zo'n 15 kilometer van de stad. Ondertussen buitelen de Europese leiders over elkaar heen om een handje (of een knuffel) tegen mogen geven aan Zelensky. Scholz, Macron, Johnson, Draghi; ze waren er allemaal, de voorbije dagen, en allemaal willen ze vrede. Maar hebben ze ook een oplossing? Nee, die hebben ze niet.

Fenomenale POV van het International Legion bij Severodonetsk

