Op dag 100 van de oorlog kapten we met het dagelijkse liveblog, maar aangezien iedereen een plek nodig heeft om af te reageren zullen we u weer eens op de hoogte brengen van de gebeurtenissen. Zelfde poep, andere dag: het zwaartepunt van de strijd ligt nog steeds bij Severodonetsk, waar de Russen aanvankelijk op weg leken naar een snelle omsingeling, de Oekraïners in de tegenaanval gingen en het momentum, vooral door voortdurende zware artillerie en luchtsteun, nu weer bij de Russen lijkt te liggen. Er vinden hevige straatgevechten plaats en beide kanten noteren 'a high numbers of casualties', aldus de Britse inlichtingen. In Severodonetsk dreigt het gruwelijke scenario van Marioepol zich te herhalen. Er is zelfs een zelfde soort fabriek, de Azot-fabriek, waar net als in de inmiddels beruchte Azovstal-fabriek militairen en burgers strijden en schuilen tegen de Russische aanvallen. Over Marioepol gesproken, daar vreest men voor, hallo Middeleeuwen, een cholera-uitbraak. Er liggen rottende lijken op straat, het drinkwater is besmet, rioolwater kan niet worden afgevoerd: het is de hel op aarde. In het zuiden, bij Kherson, ging Oekraïne in de tegenaanval, maar de Russen zijn hun posities weer aan het verstevigen. De Amerikanen denken dat het een kwestie van tijd is tot Kherson 'officieel' wordt geannexeerd.

Voorts 'zeurt' de thuisploeg nog steeds om wapens: wapens om de Russen binnen drie dagen uit Severodonetsk te jagen, wapens om de artillerie van de Russen te kunnen counteren, wapens als vaccin tegen de 'Russische ziekte', wapens wapens wapens. Ook zonder de geavanceerde wapensystemen uit het westen checken er nog steeds veel Russen uit bij de balie: Oekraïne claimt er nu 32.050 te hebben omgelegd. Tot slot: Oekraïne pakt nog steeds tanks af van Rusland, we zien nog steeds die met muziek gelardeerde destructievideo's waarin te zien is hoe de artillerie z'n werk doet, Oekraïense drones gooien nog steeds dingen, Russische drones gooien nog steeds dingen en het maffe Russenvriendje Patrick Lancaster (*) trekt in zijn bizarre filmpjes nog steeds op met de uitploeg. Onderhandelingen of zicht op een oplossing? Nee, dat niet. Nog steeds niet.

DRAAD