Politiek is niet voor huilende mensen (Confucius, 456 v Chr). Maar daar sta je dan anno 2022. Nog zo stoer op het partijcongres aan die corrupte staatsontvoerende sherryzuipende lobbykliek gezegd dat je Sophie Hermans bent, en niemand anders, gaan die gemene mensen in het parlement (en in je eigen partij) opeens zeggen dat je daar ook maar staat omdat je de dochter van (vvd-coryfee Loek "96 nevenfuncties" Hermans) bent en dat je je baantje te danken hebt aan het dragen van tassen (wat ook zo is) voor die afgetreden staatsontvoerder Mark R. die nog geen onderste steen boven heeft gekregen. Hou toch op, dochter van. Ga wat leuks doen met je leven. Regel een leuke vastgoedkerel of -vrouw en begin een modezaakje in Maastricht ofzo. GA WEG, jankerd. Dan kunnen wij het weer over stikstof hebben..

