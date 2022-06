Ik vind het wel goed dat ondanks dat het misschien lang geleden is er wel aandacht aan wordt besteed. Het moet er voor zorgen dat mensen die nu misbruikt worden of recent misbruikt zijn door on- of bekende mensen over de schaamte heen moeten stappen en zo snel mogelijk aangifte moeten doen. Overigens ben ik ook van mening dat wanneer het niet bewezen wordt of bewezen wordt dat het onzin is er met dezelfde poe-ha ook een rectificatie moet komen omdat het melden van die soort zaken inclusief naam al meer schade kan doen dan te herstellen is als blijkt dat het niet zo is. We hebben vrij recent nog gezien in het Heard vs Depp verhaal dat dingen toch best anders kunnen zijn dan dat iemand dat voordoet.

Maar we moeten niet onder stoelen of banken gaan zitten schuiven dat het allemaal wel mee zal vallen. Als je de shitstorm van aangiftes en beschuldigingen van de afgelopen maanden op een rijtje zet dan is dat niet mals. Er zal nog wel een hoop meer gaan volgen. Laat het gewoon een hele goede waarschuwing zijn dat je op moet passen met wat je allemaal doet.

Ik herinner me nog dat ik moest lachen dat er ergens in Denemarken of nog noorderlijker, Zweden ofzo, kinderen dan maar een soort contractje moesten tekenen dat ze beide sex wilde hebben en dat dat toch allemaal wel wat overdreven leek. Nou, wat er toen gebeurde...