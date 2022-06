Joepie penalty voor Nederland!!

Ooooh neeeee Manvis gaat 'm nemen

Shit weer mis

En dan nu: staan de grote schermen van het StamCafé afgesteld op NPO3 voor de wedstrijd Nederland tegen Wales. Officieel in het kader van de Nations League maar het einddoel is hoger: wereldkampioen voetbal worden met een danse macabre op de graven van 6.500 slavenlijken in Qatar! Het veld van De Kuip (oude troep) is netjes gemaaid door fransenparels uit de banlieue van Parijs, het bier wordt getapt door fransenparels uit de banlieue van Parijs, de blokjes kaas worden gesneden door fransenparels uit de banlieue van Parijs, de ballenjongens zijn fransenparels uit de banlieue van Parijs, de toiletjuffrouw is een fransenparel uit de banlieue van Parijs, de uitsmijter van het StamCafé is een fransenparel uit de banlieue van Parijs en de scheidsrechter is een fransenparel uit de banlieue van Parijs Roemeen. Hup Holland hup, alle ballen op Vincent Janssen!

UPDATE 18" - 1-0! Pass Vincent Janssen, individuele actie van de altijd bescheiden Noa Lang, schot, doelpunt. Nederland in fantasieopstelling speelt vooralsnog een prima potje

UPDATE 22" - Kluts klungel kluts BOEM 2-0 door Gehaktbal

UPDATE 25" - Loopt die enorme dombo van een Jordan Teze (heeft-ie die kleding nou al betaald?) weer te klooien, hup, goal tegen, 2-1

UPDATE RUST - 2-1

UPDATE 89" - Wat is dit nou weer voor een gezeik. Die maffe scheids geeft om niks een pingel aan Wales. Gelukkig heeft Cillessen in zijn hele leven nog NOOIT een pingel gepakt

UPDATE 90" - Verrassing! Die slome Cillessen pakt de penalty niet. 2-2

UPDATE 93" - HET GEBEURT WEER! DEPAY 3-2!!!! HAHAHAHA. DE KROEG ONTPLOFT

MANVIS 3-2 TOCH FEEST IN DE KROEG

🐐

1-0

2-0