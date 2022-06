Het zijn ons de tijden weer wel! Eerst al zo'n geile Gozert die bij een tegenstander het licht uit de ogen heeft geslagen en nu weer dit staatsgevaarlijke stel in Amsterdam. Uit het niets hebben de Dikke & de Dunne twee slachtoffers halfdood gekopschopt. Het geweld was zo heftig, dat bij een van slachtoffers het bovengebit uit het gehemelte werd getrapt. En dat is: niet normaal. Wat is dat toch, die onhebbelijke neiging van sommige debielen om andere mensen richting de hel te mikken? Volgens goed politioneel gebruik wordt er weer een helse speurtocht van gemaakt: de ongelooflijke uitbarsting van geweld vond plaats in de nacht van 24 of 25 februari dus mocht u nog herinneringen hebben aan die ene dronken stapavond, VIER MAANDEN GELEDEN, laat het dan effe weten. Mogelijk poging doodslag en dat kan gaan aantikken, qua jaartjes cel. ZOEKZOEK!

Dikke

Dunne