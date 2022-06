De politie vraagt uw aandacht voor het volgende - en wij ook, want als we ergens een hekel aan hebben dan zijn het wel Goverts. In een discotheek in Lemele (ja hoor, een discotheek in Lemele) is een negentienjarige man tijdens een stapavond snoeihard op z'n bek geramd door 'de verdachte'. Oogkas gebroken, jukbeen gebroken, de hele mikmak. Na de stapavond werd de dader afgezet op station Zwolle - mogelijk komt hij uit Zwolle, mogelijk reisde hij verder met de trein. En dan komt het allermooiste: zijn naam is mogelijk GOVERT. GOVERT. Nou, geen idee hoeveel Goverts jullie kennen, wij kennen er twee: die ene is een straat omdat-ie al 350 jaar dood is en die andere is de rivaal van Dagobert Duck. Kom op Govert, kom uit je hol, vuile schelm.