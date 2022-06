Hirsch Ballin ging achter de drugskoeriers aan en er veranderde niks. Sorgdrager viel Frankrijk aan en er veranderde niks. Ook Korthals opende de aanval op de drugskoerier en er veranderde niks. Donner ging achter de grote jongens aan en er veranderde niks. Opstelten deed aan 'ondermijning' en er veranderde niks. Van der Steur deed niks en er veranderde niks - hij kende eigenlijk alleen maar mensen die aan wiet of hasj gestorven zijn. Gabberhouse ging achter de gebruiker aan en er veranderde niks. Maar nu!!!! Nu gaat Dilan Yesildinges 'criminele netwerken verstoren zodat het niet meer loont om naar Nederland te komen' en dat verandert álles. Bovendien mag Dilan op snoepreis naar Italië om te leren van de strijd tegen de maffia. Drugsprobleem opgelost! Jarenlang gezeik, hadden we Dilan Yesildinges nou maar eerder naar Italië gestuurd. Paar espresso naar binnen klappen, misschien wel een GELATO, in de hotelkamer naar The Godfather II kijken, een rondje kletsen met Roberto Saviano en dan mag Dilan met de handen omhoog op een platte schuit door de grachten van Venetië gevaren worden, dankzij deze flagrante overwinning op de drugscriminaliteit. Rollende koppen, dode Peter R's in de straten - het had allemaal voorkomen kunnen worden, als we Dilan Yesildinges maar gewoon eerder naar Italië hadden gestuurd. Nederland is gered! "Na moorden op advocaat Derk Wiersum en journalist Peter R. de Vries probeert de VVD-bewindsvrouw het tij te keren in de strijd tegen nietsontziende drugscriminelen: 'Dat zal al enorme winst zijn voor Nederland'."