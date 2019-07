Sta je na een voorjaar hard werken voor de baas een beetje stoom af te blazen op een festival, mag dat niet meer van minister Gabberhouse. Want we moeten een flink deel van die festivals maar gaan verbieden omdat er ook mensen zijn die drugs gebruiken; je gaat maar lekker naar de kerk ofzo. Over die kerken, dat aantal wil Gabberhouse ook verminderen, omdat er priesters aan jonge kindertjes zitten, dus minder minder minder kerken. Minder bossen in Brabant! Kunnen ze die blauwe vaten nergens meer dumpen. Het aantal cafés gaan we ook verminderen, want het alcoholgebruik loopt de spuigaten uit. En het aantal vrouwen verminderen we ook, vanwege de verkrachtingen. Net als het aantal korte rokjes in dit land. MINDER! MINDER! Minder ambtenaren, want we willen minder belastinggeldverspilling. We verminderen de familieverbanden zodat mensen elkaar wat minder neersteken, en GU wil graag een vermindering van het aantal reaguurders om debiele reacties uit te wissen. Minder sloten, beken en kanalen, zodat mensen daar niet in kunnen fietsen. En we willen minder racefietsenverkoop, want profwielrenners gebruiken drugs en schaf de Giro d'Italia ook maar gewoon lekker af. Wat trouwens ook helpt in de strijd tegen drugs: minder Zuid-Amerikaanse landen. Colombia en Peru hup weg ermee, rest mag wel blijven. Minder Marokkanen helpt ook. Komt het spul niet meer bij de man. We willen ook minder Schengen voor Oost-Europa, om onze snelwegen te beschermen tegen dronken idioten. En misschien dat we een keer kunnen nadenken over het planten van eiken, als we die stomme rups willen uitroeien. Laten we minder huizen met kelders bouwen, dit om kinderverkrachters tegen te gaan, en minder brommers zodat types als Michael Panhuis hun slachtoffers niet meer kunnen vervoeren. Minder wegwerkers, dat helpt tegen het nafluiten van vrouwen. Minder zwembaden, uiteraard. En minder CDA, tegen de betutteling en bekrompenheid, jaaaa.

Fashion Update: Dus wij meteen met de pink in het zakkie, kijk eens wat er uit kwam. Thanks Gabberwaus!

Prioriteiten stellen