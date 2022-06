Wat we nu weer lazen bij NOS Stories, de Linda Meiden van de NPO. Iets idioots over Hot Girl Summer. Dat je dan als meisje deze zomer punten kunt verdienen met tongzoenen, je laten ontmaagden, triootjes, wildplassen, skinny dippen in een halal zwembad, scheten laten in een HEMA, in een roze bikini de zeespiegelstijging trotseren etc etc etc etc ETCETERA. Ja, de jeugd gaat dit jaar helemaal los na de kerona en de mislukte Sletzomer van 2021 (nog bedankt, Hugo), en de deskundologen spreken er nu al schande van want het loopt helemaal uit de hand met die groepsdruk enzo. Zit je daar op een bukkake met 50 "transvrouwen" (1000 punten) en dan achteraf piepen dat helemaal niet gezellig met de meiden was! En die puntenlijsten kunnen sowieso zoveel besser, schneller, funktioneller. Laten we er een Hete Rechtse Zomer van maken. Met allemaal mieterse groepsdruk activiteiten waarmee je pas ECHT punten kunt scoren. Voorzichtig opzetje na de break. Gaarne aanvullen in de comments. Succes!

Dapper. Maar nu het echte werk...

Lid worden van ON!: +5

Boos twitteren over Op1: +3

Geblocked worden door Nanojort: +2

Geblocked worden door Jesse Klaver: +10

Bier drinken met Huub Bellemakers: -10

5 keer Wierd Duk RT’en: +1

GeRT’d worden door Wierd Duk: +3

Een vrouw van abortus af praten: +20

Een FvD-bijeenkomst bezoeken: +10

Raisa Blommestijn in bed lullen: +20

Eva Vlaar in bed lullen: +50

Ann Strikje in bed lullen: -10

Begrijpen wat Arnold Karskens zegt: +5

Begrijpen wat Arnold Karskens bedóelt: +10

Iemand neuqen op een D66-congres: -3

Greenpeace-gebouw bezetten: +10

Zand in de tank van een dieselgenerator op een festival strooien: +5

Je vastlijmen aan een Tesla: +10

De buslijn Emmen - Ter Apel nemen: +5

Vreemdelingen overtuigen op een stoel te slapen: +15

De hele zomer de verwarming op 30 zetten en toch de gasrekening betalen: +30

Hout stoken: +5

Zelf hout kappen en stoken: +10

Een perfecte picanha barbecueën: +5

Groente grillen op de BBQ: -10

Gebanned worden: + 10

Zalmplankje op de bbq... ik ga al

GECONTROLEERDE MEDIA roepen naar een GS-redacteur op Twitter: +1

Maga-pet dragen: +2

Bleek drinken: +20

Nog steeds roepen dat je ongevaxxed bent: +2

"Doe zelf je onderzoek" roepen: -50

Boek bestellen bij de Blauwe Tijger: +5

Hooivork kopen op Bol.com: +10

Trekker leren rijden: +20

Je eigen boze meme bedenken over Mark Rutte: +2

Nederlands vlaggetje in je bio: +1

Prinsenvlag in je bio: +2

Nederlandse vlag ondersteboven in je bio: +3

Op de foto met Gideon van Meijeren: +10

Trekker in je bio: + 2

Je hond Blondi noemen: +1943

Je scharrel Eva noemen: +88

SSjoerd SSjoerdssma met opvallend veel S’en spellen: +4

Gele paraplu: +2

Witte puntmuts: +25

GO WOKE GO BROKE roepen naar een bak Ben & Jerry’s IJs in de Jumbo: +18

Op de foto met Simone Kerseboom: (Redactie: Wie?)

Coal-rolling in een F150, naar een bakfiets, in een smalle dorpsstraat: +CO2

Mee met het journalisten reisje naar Israël van het CIDI: +666

Ex-bewindsman van de fiets trekken: + 5

“Capitão!” zeggen tegen @DeVliegerErik: +3

Met een fakkel naar de woning van een lokaal raadslid: +5

Met een fakkel naar de woning van een Kamerlid: +10

Met een fakkel naar de woning van een minister: +66

“Dit lijstje gaat gezeik opleveren want dit mag je weer niet zeggen” mompelen: +1

“Maar ja dat mag je niet meer zeggen he” zeggen: -2

Migratieplannen maken: +15

Mensen voor lafaard uitmaken omdat ze het zinkende schip verlaten: +51

“Ik voel me niet meer thuis in mijn eigen land” zeggen: -10

“IK BLIJF LEKKER NEGERZOEN ZEGGEN”: +3

"als het ze niet bevalt gaan ze maar terug naar hun eigen land": +3

“Je bedoelt EU? Europa is een continent” zeggen tegen een MEP: +1