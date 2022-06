Dat hele asielcircus is al jaren failliet. Er golven tsunami's binnen die een klein kutlandje als Nederland totaal niet meer kan behappen. Eigenlijk weet praktisch iedereen dat ook, maar alle verantwoordelijken laten het afweten, ook al jaren.

Zelfs op de Joop staat nu een artikel, getiteld ''Tijd voor een realistisch vluchtelingenbeleid'', van Dennis de Kool, Bestuurskundige, waarin hij oa schrijft:

"Het eerste uitgangspunt is dat alleen de meest kwetsbare vluchtelingen, namelijk vrouwen en kinderen, worden opgevangen.''

"Het tweede uitgangspunt is dat vluchtelingen in de regio worden opgevangen.''

"Het derde uitgangspunt is dat de opvang van vluchtelingen per definitie tijdelijk is, met de kanttekening dat tijdelijkheid ook een kwestie van jaren kan zijn.''

De usual suspects schreeuwen uiteraard moord en brand (voor mensen die er wel eens komen: met name de vreselijke Satya, die altijd alles wijt aan het 'leegroven van Afrika door de blanken'), maar toch, voor een site waar over het algemeen drammerige linkse zeikstukjes staan, waar ca twee maanden geleden de half-seniele old-timer Han vd Horst nog juichte "Nederland is nog lang niet vol!'', is plaatsing van dit artikel opmerkelijk.

Ook in de Volkskrant vandaag een artikel over het 'paniekvoetbal' mbt de opvang van de asielzoekers, maar daar nog geen begin van een pleidooi voor een 'realistisch vluchtelingenbeleid', zoals dat op de Joop door Dennis de Kool wordt geschetst. Slechts een beschrijving van de gestreste zoektochten naar 'noodopvangplekken' en 'het gesleep met mensen dat niemand wil'.

Nergens wordt iets gezegd over 'echte' oplossingen. Nou ja, dit vindt de Volkskrant een begin van een 'structurele oplossing':

"Onderdeel van een structurele oplossing is een tweede aanmeldcentrum om Ter Apel te ontlasten.''

En daarna een derde, en een vierde, en een vijfde. Ik las ook ergens dat er in Vlissingen een groot cruiseschip gaat aanmeren, dat ook volgeplempt gaat worden met al die klaplopers.

Wat een gekkenhuis.