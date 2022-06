Clintel is, zoals u ongetwijfeld weet, een platform waar vanuit een stichting kritisch naar klimaatbeleid wordt gekeken. Door Pointer, het onderzoeksproleetje van KRO-NCRV, werden Marcel Crok en zijn mensen beschuldigd van sponsoring door de olie-industrie. Een halve halsmisdaad, tegenwoordig. Pointer maakte een uitzending [geen zin om terug te zoeken - red.] over RESinBeeld.nl, een handige website van Stichting Clintel waar je kunt zien hoe het uitzicht uit je zolderkamer verneukt wordt door windmolens. Pointer verbond wat stippen en beweerde - kort gezegd - dat Clintel verantwoordelijk zou zijn voor bedreigingen van een of andere windmolenwethouder, en dat ze daarvoor dus betaald worden door Big Oil. Clintel eiste rectificatie in een lange tegenwerping van de beschuldigingen. Dat kwam niet, dus het werd een rechtsgang over acht punten, waarvan Clintel er welgeteld eentje heeft gewonnen: "In de berichtgeving wordt gezegd dat Clintel gefinancierd wordt door de olie-industrie, maar die stelling is niet op feiten gebaseerd." Kortom: propaganda van de NPO.

Margo Smit, kom er maar in? "Het maken van een opiniërend programma is geen vrijbrief voor het uit het oog verliezen van journalistieke normen en afspraken." Dankjewel, Margo. Maar: Zeven andere uitlatingen die in de berichtgeving aan de orde komen zijn niet onrechtmatig. Eentje daarvan is dat de Laroesoïde opiniemakers, pardon: onderzoeksjournalisten van Pointer vinden dat Marcel Crok een "klimaatontkenner" is. Ombudsvrouw, nogmaals uw mening? "Een publieke omroep mag – ook in journalistieke programma’s – een standpunt innemen." Ze mogen dat dus best zeggen op de NPO, maar dat betekent dus nog niet dat het waar is. En zo zijn we niks verder, behalve dan dat Pointer aantoont dat Ongehoord Nederland niet de enige NPO-show is waar onzin verkondigd wordt op kosten van de belastingbetaler. En sowieso: je kan "het klimaat" toch helemaal niet "ontkennen"? Nou dan. Gekkies.