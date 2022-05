Volgens Matthijs van Nieuwkerk van het binnenkort gezaghebbende muziekprogramma "Pop22" is DIT de Zomerhit van 2022. BNNVara-programma mocht 2 afleveringen bewijzen dat het nodig is om op de NPO een Nedermuziekshow te hebben, en van ons mag het - eigenlijk is het Later with... Jools Holland, maar dan Hollands en met Ilse de Lange. Bon, de zomerhit is dus van Ammar & Snelle met "De Laatste". Aldus de uitzending van hedenavond 26 mei 2022. Ammar is een knakker uit Düvüntür die een aardig mopje Amsterdams kan croonen — hij wordt ook wel Ali Hazes genoemd (bron: Koffietijd). Maar ho eens even: een zomerhit komt niet uit Nederland, een zomerhit komt uit Spanje, Italië of Oostblokkië (vaag lijstje), zoals bijvoorbeeld Ma quale idea, van Pino D'Angio (zomer 1980), Ti Sento van Matia Bazar (zomer 1986), Macarena (zomer 1996), Asareje van Las Ketchup (zomer 2002) en natuurlijk Dragostea Din Tei van O-Zone (zomer 2004) en -wellicht de laatste- Inna met Hot (2008). Want De Zomerhit werd in 2004 per ongeluk doodvermoord door immateriëel interneterfgoed Gary Brolsma. En misschien wel terecht ook. Prettige zomervakantie iedereen. En neem wat toffe muziek mee terug...

Ook RIP. Ray "Henry" Liotta uit Goodfellas

De gangsterfillum met 246 x FUCK

Ook RIP. Andy Fletcher (Depeche Mode) - live tribute op YT