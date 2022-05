Ach... Zelfs gisteren nog in de krant te lezen:

Het is niet meer vanzelfsprekend dat je zomaar voedsel tot je beschikking hebt', zegt Staghouwer na overleg in Brussel met zijn EU-collega's over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor de voedselproductie. 'Er valt één schakel uit de keten en je ziet wat de gevolgen zijn.'

Dat hij die woorden in zijn bakkes durft te nemen, kapot schamen moet hij zich.

Nederland is verworden tot een 2e wereldland komende winter moeten we maar eens gaan denken aan een nieuwe Hongerwinter, we moeten immers wel solidair blijven met iedereen behalve de Nederlanders.

Het huidige kabinet doet er nog geen eens moeite meer voor om de schijn op te houden dat wij geen dependance zijn van Brussel...