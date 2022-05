Stoplicht staat op rood, stoplicht staat op groen, bij DENK is altijd wat te doen. Beschuldigingen van afluisteren (rechter gaf de partij gelijk), videofatwa's, gerommel in de achterban en gister was het weer raak met Farid Azarkan die terwijl hij al in de Kamer zat in de restaurantbusiness is gestapt. Nu wil het toeval dat GeenStijl gisteren een mail van zelfbenoemde "Denk klokkenluiders" in de inbox kreeg. Kamerlid Van Baarle zou een afspraak hebben geschonden over het doneren van zijn vergoeding als raadslid in Rotterdam in de partijkas. Wij zijn Talitha Muusse niet, dus dat gingen wij eens even checken bij de heer Van Baarle zelf. Volgens hem was er helemaal geen afspraak, en heeft hij die dus ook niet geschonden. Wel heeft hij een deel van zijn vergoeding (klopt, 4590 euro in 2021, red.) afgedragen aan de partij. Op onze vraag aan de "klokkenluiders" waar die afspraak met Van Baarle uit blijkt hebben we trouwens nog steeds geen antwoord. Is dat ook weer opgehelderd!