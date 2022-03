De Firma DENK heeft wat lekkages. De lokale fractie in Den Haag beweerde afgeluisterd te zijn door het landelijke bestuur, eerder werd DENK al afgeluisterd door Radio 1 maar nu is er ook nog een filmpje op internet opgedoken waarin er bij de partijtop een afluisterschroef in de muur gedraaid zat. Op beelden die gemaakt zijn in het Amsterdamse partijkantoor en die naar verluidt via WhatsApp onder DENK'ers wordt rondgepömpt, is te zien hoe Farid Azarkan, geflankeerd door Tunahan Kuzu, ergens van voor 2021 aan de toenmalige Amsterdamse fractievoorzitter Mourad Taimounti het plot van The Lion King uitlegt, maar dan met lokale partijgenoten als "de drie hyenaatjes". En dat is dan allemaal weer via een obscuur NederRabisch nieuwspaginaatje opgedoken, die wederhoor gevraagd hebben bij DENK. Die noemen het een "onjuiste video". Derhalve gaan wij nu The Lion King kijken om te begrijpen hoe het dan wél zit.

