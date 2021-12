Op dit moment is DENK live online een partijcongres aan het houden.

Het getouwtrek binnen DENK, waarmee de strijd om de macht wordt uitgevochten laait verder op. Wij bezorgde leden vragen ons af: Wie heeft het voor het zeggen bij DENK en waar eindigt dit? Binnen DENK heerst er momenteel een hevige machtsstrijd tussen de Tweede Kamerfractie en het landelijk bestuur van DENK. Met name de twee actoren die hierin alle mogelijke manoeuvres uithalen en lijnrecht tegenover elkaar staan zijn de fractievoorzitter Farid Azarkan en de partijvoorzitter Ejder Köse.

Voor vele DENK leden herhaalt de geschiedenis zich. Eerder was de fractievoorzitter Farid Azarkan ook verwikkeld in een strijd met het landelijke bestuur, waarbij hij het vertrek van oud-partijvoorzitter Öztürk opeiste. Ook met de nieuwe voorzitter, Ejder Köse, lijkt Azarkan niet samen door een deur te passen.

In aanloop naar de algemene ledenvergadering van 18 december werd deze strijd steeds zichtbaarder. Zo is er de afgelopen week een lijst doorgestuurd binnen de partij, waarbij 24 actieve politici, medewerkers en vrijwilligers genoemd zijn, omdat zij het slachtoffer zijn geworden van deze strijd en het gevoerde beleid. Dit resulteerde in een leegloop van actieve politici, bestuursleden, betrokken medewerkers en vrijwilligers.

Inmenging tijdens ALV

In aanloop naar de algemene ledenvergadering van 24 april jl. begon de machtsstrijd tussen Azarkan en Köse. Tijdens deze ledenvergadering stond de benoeming van de leden van de beroepscommissie op de agenda. Één van de kandidaten was Aiman El-Gharabawy. Azarkan was vurig toen hij hoorde dat El-Gharabawy werd voorgedragen door het bestuur omdat El-Gharabawy zich via sociale media kritisch had geuit over Azarkan. Het bestuur hield vol en heeft ervoor gezorgd dat El-Gharabawy alsnog is voorgedragen. Deze actie wakkerde een grote machtsstrijd aan tussen Azarkan en het landelijke bestuur.

Slag bij Enschede

Deze machtsstrijd liep hoger op in Enschede. De fractievoorzitter van DENK Enschede, Enes Sarıakçe, ging wegens een burn-out met ziekteverlof. Tijdens deze moeilijke periode is Sarıakçe slachtoffer geworden van vele politieke aanvallen. Zijn fractiegenoot Taha Çoban opende een aanval richting Sarıakçe en het partijbestuur steunde Çoban daarbij.

Sarıakçe moest Azarkan inzetten, zodat hij kon ingrijpen. Azarkan heeft daarentegen deze kwestie gebruikt om druk uit te oefenen op het landelijke bestuur. Deze wedstrijdje verpisserij leidde tot het afscheid van Enes Sarıakçe en het niet meedoen in Enschede.

Sarıakçe heeft in zijn afscheidsverklaring op Facebook uitgehaald naar het landelijke bestuur. De medewerkers van Azarkan, Mohammed Ghay en Bilal Gacha en zijn vertrouweling Redwan Ajari, reageerden publiekelijk op deze verklaring, hiermee gaf Azarkan weer een signaal af aan het bestuur.

Tweet van de Kamerleden

Op 15 oktober tweette Azarkan samen met Kuzu en van Baarle dat de knopen rondom de gemeenteraadsverkiezingen door hun wordt doorgehakt. Dit was een harde klap voor de drie mannelijke bestuursleden van DENK. Met deze tweet gaven de Kamerleden weer een signaal af aan het landelijke bestuur. Statutair gaat alleen het landelijke bestuur over de lijsten en dus niet de Kamerfractie.

Ellende in Den Haag

De machtsstrijd tussen Azarkan en Köse kwam tot een hoogtepunt door de situatie in Den Haag. Het landelijke bestuur wilde Abdoel Haryouli lanceren als lijsttrekker. Azarkan wilde dit niet en zag graag Nur Icar als lijsttrekker.

Om te voorkomen dat Haryouli lijsttrekker zou worden is een medewerker van de Tweede Kamerfractie gebruikt om Haryouli te verslaan. Deze medewerker heeft tijdens een etentje met o.a. Haryouli heimelijke opnames gemaakt en heeft dit vervolgens laten horen aan Azarkan. Dit was voor Azarkan een gouden kans om Haryouli te stoppen. Azarkan heeft deze opnames direct laten horen aan het landelijke bestuur en heeft aangegeven dat Haryouli lijstrekker af moest.

Het landelijke bestuur heeft zich moeten houden aan dit verzoek, anders zou dit naar buiten worden gelekt. Haryouli is naar aanleiding van deze opnames gechanteerd om zich terug te trekken als lijsttrekker. Hij heeft dit niet gedaan en heeft middels een persverklaring de samenleving geïnformeerd over deze kwestie.

Azarkan met corona

Op maandag 13 december jl. kwam er een item van Nieuwsuur naar buiten. Er werd bekend gemaakt dat Azarkan eind maart is besmet met het coronavirus. Azarkan heeft ondanks dat hij positief is getest deelgenomen aan een debat in de Tweede Kamer. Dit item heeft voor veel ophef gezorgd in de media en in de samenleving. Terwijl bijna iedereen zich hierover uitsprak was het oorverdovend stil binnen DENK.

Waarom is het zo stil binnen DENK?

Een langdurige machtsstrijd binnen DENK heeft ervoor gezorgd dat vele actieve mensen afscheid hebben genomen van DENK. De vraag wat vele mensen hierbij hebben: Waarom zegt niemand hier wat over binnen DENK? Waar zijn de volksvertegenwoordigers? Waar zijn de leden die zich hardmaakten voor ledendemocratie binnen DENK?

Het antwoord is heel simpel: Als iemand zich intern kritisch uit, dan wordt diegene afgeschreven en krijgt diegene geen positie meer.

Groot gevaar voor DENK

Kritische leden en medewerkers van DENK zijn bang dat deze stilte binnen DENK een grote gevaar is voor deze partij. Sinds de oprichting van DENK is het intern nooit zo stil geweest. Nooit eerder was iedereen bang om uit de partij gezet te worden. De machtsstrijd binnen DENK staat in het voordeel van Azarkan, die overal mee wegkomt. Het landelijke bestuur wilt het liefst van Azarkan af, maar hij is daar te sterk voor.

Het ziet er naar uit dat deze machtsstrijd nog een enige tijd zal duren. Wij, bezorgde leden van DENK, schrijven deze open brief, omdat we ons zorgen maken om onze partij. Vandaag op de dag van de alv doen we een oproep aan onze leden: spreek je uit tegen deze machtspelletjes en angstcultuur. DENK is tenslotte van de leden en groter dan welke individu dan ook.

Met vriendelijke groeten,

Bezorgde leden van DENK



(naam afzender bij redactie bekend)