Reizigers opgelet! Het is vandaag weer enorm druk op Schiphol: lange rijen die buiten al beginnen, te weinig personeel bij de incheckbalies, te weinig personeel bij de bagageafhandeling en te weinig personeel bij de beveiliging. Morgen is het ook enorm druk op Schiphol. Mocht u vrijdag vliegen, dan is het ook weer enorm druk op Schiphol. Reizigers die volgende week dinsdag op Schiphol zijn zullen ontdekken dat het dan ook enorm druk is. Maar komt u volgende week donderdag op Schiphol, dan kunt u opgelucht adem halen en concluderen dat het nog steeds enorm druk is. Dat geldt overigens ook voor de week daarna. In het weekend daarop moet u wel rekening houden met wat wachttijden, want dan wordt het plots enorm druk en in de zeven dagen daarna blijft het enorm druk. In de periode die volgt blijft het enorm druk, maar dan alleen voor mensen die via Schiphol willen vliegen. Oftewel, het wordt tot aan de zomer elke dag enorm druk op onze nationale luchthaven en hulp van defensie kunnen ze wel vergeten. Met vriendelijke verzoek of u het niet uit de hand wil laten lopen. Fijne vlucht!