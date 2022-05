@* Il Principe * | 24-05-22 | 12:03:

Dat deden artsen zonder grenzen, de bbc en talloze scholen en sportclubs ook decennialang. Ook in d66 was dat waar de heibel over ging.

Een doofpot om vervelende publiciteit te voorkomen is fout, maar dat is nog geen oproep tot of zelfs legalisering van seksueel geweld.

Appels met peren dus weer, en je mist nog een punt. In de rk kerk werd seksueel misbruik in de doorpot gestopt door die rk krrk zelf. Niet door het OM. En dat is wel wat er hier gebeurt in het artikel waar je op reageert.