"Selling is legal. Fucking is legal.

Why isn't selling fucking legal?!

Why should it be illegal to sell something that's perfectly legal to give away?

Of all the things you can do to a person giving somebody an orgasm is hardly the worst thing in the world.

In the army they are giving you a medal for spraying napalm on people.

In civilian life you go to jail for giving someone an orgasm.

Maybe I'm not suppose to understand it"

Maar vrouwenhandel is een ander verhaal.

Je koopt iemand voor een maand. Dat lijkt op slavernij.

Of een soort middeleeuwse horigen.

Een horige was weinig meer dan een slaaf, en eigenlijk was hij maar eigendom. Het waren arme boeren en werklieden die een stukje land van een rijke adellijke kasteelheer pachten.