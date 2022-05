Ten Post is een dorp in de gemeente Groningen in de Nederlandse provincie Groningen met volgens het CBS 775 inwoners (2021) en volgens de voormalige gemeente Ten Boer ongeveer 900 inwoners (wikipedia). Schitterende witte molen ook daar in Ten Post. "Olle Widde" heet die, een stellingmolen uit 1812 die nog steeds graan maalt (molendatabase). Enfin... In één week tijd is er 1 heel Ten Post bijgekomen met dank aan COA (vvd) en IND (d66), want De Asielinstroom van Week 20 steeg spectaculair met ONGEVEER 900. Je zou toch zeggen, joehoe jongens nu even niet die instroom want de mensen zitten in Ter Apel al op stoelen, en in het gras bij het hek te slapen? Lekker de noodklokken luiden en gillen bij gemeenten om opvangplekken (hahaha) en tegelijkertijd meer meer busladingen naar binnen halen. Kom op hee. Wat is dat voor beleid. OF IS HET SOMS BELEID?* Moet dit land soms KaPoDT geïmmigreerd worden? Iemand nog een starterswoning? Een Miele? Een verzorgingsstaat? Of een theorietje over omvolking?

*ja