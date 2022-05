Buenos días racefans en welkom in Catalonië: de fijne Spaanse grond waar Max ooit zijn allereerste F1-race won, maar waar hij sindsdien niet meer op het bovenste stapje van het podium stond. Dit jaar ogen de kaarten gunstig voor de Nederlander, want het lijkt een herhaling van zetten uit eerdere races van dit seizoen te worden. Wederom was Charles LeSpin de snelste in de kwalificatie, maar wederom lijkt Verstappens blauwe Red Bull (niet te verwarren met Astons groene Red Bull) de snelste van het veld op racepace en dus ligt die overwinning binnen handbereik. Nou ja, als die Red Bull het blijft doen, want de betrouwbaarheid speelt Max bijna net zoveel parten als Leclercs onvermogen om zijn auto in de juiste rijrichting te houden. En dan heeft Verstappen zelf ook nog zijn twijfels. Voor Carlos Sainz is het zijn thuisrace, dus een stunt van hem zou leuk zijn voor het publiek, maar daar lijkt hij momenteel niet het vertrouwen voor te hebben. Aan de achterkant van het podiumgevecht sluipt Mercedes langzaam dichterbij, al moet Hamilton nog steeds zijn meerdere erkennen in nieuwkomer Russell. Het middenveld zit zoals gebruikelijk dicht bij elkaar, dus als de regisseur ook een keer oplet, gaan we daar de nodige actie zien. Dus pak er een San Miguel bij, want om 15:00 uur is het 'lights out and vamos'!

UPDATE: Leclerc kapot! Max kan de leiding in het kampioenschap pakken.

UPDATE: MAX WINT! En is de nieuwe leider in het kampioenschap!

UPDATE: Teamplayer Pérez P2, Russell P3, Sainz P4, Hamilton P5, Bottas P6.