Het is ongeveer 30 graden in Barcelona dus prima keus dit



Vorig jaar won Max de GP van Spanje vanaf P3, achter HAM & BOT. Dit jaar zijn de Ferrari's de bolides die over één snelle ronde gemeten de beste rijbewijsjes hebben - en ze hebben updates aan de auto's gedaan. De Red Bulls lijken telemetrisch nog wel sneller, maar de meest opvallende verbetering is niet in cijfertjes op een scherm te meten: Lewis Hamilton heeft verklaard dat ie "super happy" is en dat hebben we nog niet eerder gehoord in dit sofseizoen voor Mercedes. De W13 is behoorlijk verbouwd, dolfijnt nog wel over de baan bij hoge snelheid maar beduidend minder, en Lewis & George reden uitstekende trainingstijden. Max had beduidend matiger trainingsdagen met een auto die in FP3 niet wilde sturen. Stijlloze kwali-voorspelling: Karel de Klerk P1, twee Mercs in de top 5 en bij Max mag niks tegenzitten anders start ie nog ergens achter Alonso's Alpine Bottas’ Alfa morgen. Beter voorspellen is hierrr invullen met invite code 2dfbd44dcb, de pitstraat opent om 15u00 voor de Catalaanse kwalificatie.

VLAG: Karel de Klerk P1, Max weer problemen maar wel P2, Karel de Sint P3

godverdomme wat is autosport toch spannend he