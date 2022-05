Limbo's... Vlucht nu het nog kan. Het is CODE ORANJE. U hebt tot het middaguur om de plaat te poetsen. Ga naar Groningen, Drenthe, Friesland of ergens waar het plat is. Hierboven de situatie om 15:00 uur. Heel Limburg foetsie onder een bloedrode hoosbui des doods, met onweders, bliksems, shelfclouds, tornado's en windstoten. De vorige keer dat het een beetje lekker doorregende daaro lag de halve provincie in puin wegens verwoestende watermassa's omdat ze daar bergen hebben en te weinig zandzakken voor de deur. En dan nu het goede nieuws. Het Neerslagtekort is dalende. We zijn het Rode Lijntje (Rampjaar 1976) weer voorbij in positieve zin en de natoer heeft wat te drinken gehad. Later meer...

Update: Enorme "ploffer" in de maak boven NW Frankrijk

Neerslagtekort naar benee!