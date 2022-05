Naarrrrrr de schuilkelders! Bel Wouter van Stormchasers!

Koop ravioli in! Bel Bill Paxto... bel Helen Hunt!

Volgens de weerknakkers van weer.nl raast

er morgen mogelijk een TORNADO over het

zuiden van Nederland. Jammer dan, Bra

bant en Limburg! Technisch gelul:

"Arome (een weermodel, red.)

komt in zijn laatste berekening

zelfs met windvlagen tot 260 kilometer

per uur, in een strook van het

uiterste zuidoosten van Brabant,

via het midden van Limburg

zo verder Duitsland in. Het zijn

berekeningen die we zelden zien.

Het lijkt wel of beide modellen het pad

van een soort tornado berekenen,

of een baan waarin het

potentieel tot verwoestende

valwinden kan komen, op

een buienlijn die de

kenmerken van

een 'derecho'

heeft,

zoals

die

in de VS wel voorkomen, al is voor een echte derecho wel meer nodig dan wat nu door de modellen wordt berekend. Er is geen andere manier waarop je aan vergelijkbare windstoten zou kunnen komen. In het geval van Arome zou het, als het een tornado is, om een F4-tornado gaan, maar dit is natuurlijk virtueel en geen werkelijkheid." Enfin, zo'n Griezel Hiemstra weet precies waar we over 20 jaar staan maar hij heeft de grootste moeite met het komende uur, en dat voorbehoud heeft weer.nl ook: "Nu wil dit natuurlijk niet meteen zeggen dat het morgen ook precies zo gaat – het zijn immers nog niet meer dan berekeningen en het moet allemaal nog gebeuren." Zul je toch weer zien dat we, net als altijd, géén tornado krijgen...