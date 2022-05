Las u recentelijk nog een interview met Carola Schouten? Of Franc Weerwind? Waarschijnlijk niet, want deze bewindspersonen zijn gewoon aan het werk. Maar wie staat er weer zichzelf te bevredigen in de spotlight van de aandacht? Hugo de Jonge. De man die dankzij de coronapersco's nog steeds denkt dat de hele wereld rond zijn schoenen draait. Parttime politicus, fulltime Linda-covermodel. Als de vrouw van Hugo de Jonge hem vraagt sexy dingen in haar oor te fluisteren, begint Hugo de Jonge een monoloog over zichzelf. Die Hugo de Jonge kreeg dus het FD zo gek om zijn ego te strelen met een interview over de woningmarkt, zijn nieuwe functie en zijn invloed op ruimtelijke inrichting. Met vooral veel voorzetjes en nagenoeg geen kritiek, zodat Hugo lekker kan oreren over Hugo. Maar het is het laatste deel van het gesprek dat vooral opvalt als de minister gevraagd wordt naar de overeenkomsten tussen zijn oude en nieuwe departement en hij een uitstapje maakt naar de verwachte bevolkingsgroei. "Een miljoen mensen erbij in tien jaar heeft zo'n enorme impact op onze sociale zekerheid, op onze ruimtevraag, op onze woningbouw, op ons zorgstelsel en op onze arbeidsmarkt. Demografie is nu vaak iets wat ons overkomt, ik denk dat het de uitkomst moet zijn van een bewust gemaakte keuze." Hugo wil dus meer grip op onze bevolkingsgroei. Gezien de huidige bevolkingsgroei vrijwel geheel bestaat uit immigratie, betekent dat dus dat hij strenger wil controleren aan de grenzen. Puik plan Hugo, eindelijk een De Jonge-idee waar we achter kunnen staan. We zien je nieuwe immigratieplan graag verschijnen.