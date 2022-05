De hoofdverdachte van de ontdekte onderwereldgevangenis met martelkamer, Roger P. a.k.a. Piet Costa, moet voor zijn creatie twee jaar en negen maanden doorbrengen in een echte cel. U kent deze containercellen nog wel van het moment dat de politie ze begin 2020 ontdekte in de Wouwse Plantage. Een ontdekking die aardig wat stof deed opwaaien, want de als cellen en martelhok ingerichte containers leken rechtstreeks uit een bloederige film te komen. De met geluidsisolerend materiaal beklede wanden, de tandartsstoel met riemen voor armen en benen en de voorraad snij- en knipgereedschap gaf duidelijk aan wat de taak was van deze zelfgebouwde tiny houses. Ondertussen weten we dat de club van Pietje Costa het gemunt had op concurrenten in de grootschalige cocaïnehandel en mensen met openstaande schulden bij de groep, zoals Ahmet G., Alireza D. en andere ongure types. Ze hadden zelfs de politieuniformen en zwaailichten klaarliggen om een eigen arrestatieteam te vormen (A-Team noemden ze het zelf) en zo de gewenste hotelgasten zonder weerstand van straat te plukken. Het hele plan donderde als een kaartenhuis in elkaar nadat de politie mee kon lezen met hun Encrochat-berichten en zo alles over de onderwereld-EBI ontdekte. Uit de berichten bleek onder meer dat de verdachten zin hadden in het runnen van hun alternatieve B&B. "Als ze niet meewerken, gelijk in de knie", schreef Robin van O. (a.k.a. Slempo) aan Roger P., die antwoordde dat hij ook zin had om er een paar te martelen. Echt gezellige jongens zijn het. De zaak tegen Robin O. is aangehouden omdat hij terminaal ziek is (niet alleen in zijn hoofd), maar de zaak tegen Piet Costa en zijn maten ging wel gewoon door. De rechter vond het bewijs overtuigend genoeg en veroordeelde Piet Costa tot nog geen drie jaar cel. Flink lager dan de twaalf jaar die Justitie eiste, maar dat komt omdat hij een maand geleden al vijftien jaar cel kreeg voor grootschalige drugssmokkel en volgens de rechter ging dat deels over dezelfde zaak. Pieterson Costa heeft in totaal dus ruim zeventien jaar om te bestuderen hoe een echte gevangenis eruitziet.

INSTANT UPDATE: De meeste bendeleden gaan mee de cel in. Dennis van D. en William H. krijgen negen jaar, Hassen M., en Christopher Z. krijgen acht jaar, Michael B. krijgt zes jaar, Emiliano B. en Arie D. vier jaar, Petrus van O. krijgt drie jaar en Jeffrey M. één jaar. Volle bak!