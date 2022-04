In dit land zaten de ongekroonde drusgkoning Ridouan Taghi en zijn advocaat/neef Youssef dus gewoon als een stel pubers in een klaslokaal met briefjes en gebaren een mogelijke ontsnapping uit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught te plannen. "Ik wil me niet bemoeien maar de pro's moeten echte pro's zijn. Echte navy's, niet gasten die overval plegen", schreef Youssef op een notitie naar zijn gevangen neef, zo bleek vandaag tijdens de zitting in de zaak tegen hem.

Ondertussen ging eveneens vandaag de kofferbakmoord zijn tweede zittingsdag in. De zaak waarin het zwaar verminkte lichaam van Ralf Meinema in de kofferbak van zijn eigen auto werd aangetroffen. Waarschijnlijk ligt de aanleiding voor zijn gewelddadige dood in de drugswereld, al is de kans groot dat we het nooit echt te weten komen.

Gisteren eiste het Openbaar Ministerie nog tot acht jaar gevangenisstraf tegen twintig (!) Hells Angels voor betrokkenheid bij internationale drugshandel.

En maandag werd drugshandelaar Piet Costa veroordeeld voor vijftien jaar cel voor het binnensmokkelen van duizenden kilo's cocaïne en dan loopt er ook nog een andere zaak tegen hem als opdrachtgever voor de ontdekte criminele gevangenis en martelcontainer. En dat is dus alleen nog maar de afgelopen paar dagen. De grote zaken stapelen zich op en aan de hand daarvan zou u kunnen stellen dat we lekker bezig zijn met die drugsbestrijding. Aan de ander kant zijn de kabouterenvelopjes ondanks al deze acties nog steeds ruimschoots op iedere theaterhoek straathoek te krijgen, waardoor we ons toch afvragen of de huidige aanpak wel zin heeft. Wij hebben de antwoorden niet, dus u krijgt de vraag gewoon voor de voeten geworpen.

Heeft deze drugsaanpak nog zin? Gaan we die oorlog nog winnen? Yup, gaat helemaal goed zo

Dit levert niets op. Tijd voor een compleet andere aanpak

Niets aan doen, ik wil niet dat mijn toevoer in gevaar komt

Deze strijd is niet te winnen, maar dit beleid ontmoedigt genoeg

Deze strijd is niet te winnen en dit beleid ontmoedigt niet genoeg

Alle drugs legaliseren!

Allemaal de schuld van de Rabobank



Poll is Verlopen.