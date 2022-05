Beetje spijkers op laag water. Ik lees dat "Online Radio Awards", dat wordt omschreven als "een initiatief van stichting verenigde-Online Radiostations en Spreekbuis.nl" Derksen heeft genomineerd. "Zijn nominatie werd bepaald aan de hand van de 18.176 stemmen die binnenkwamen voor de awardshow." Dus ja, wie heeft nou genomineerd? Zijn dat degenen die hun stem hebben uitgebracht of is dat de organisatie die dat stemmen mogelijk heeft gemaakt? Is er genomineerd op basis van de uitgebrachte stemmen, of was elke stem op zichzelf al een nominatie?

Wat ik veel bedenkelijker vind is het toontje dat op De Witte Onderbroek aangeslagen wordt, de site die nog steeds wordt gerund door een notoire aanrander.