Prachtige aanleiding voor een periodieke herinnering aan onderstaand filmpje. Kijk, die oorlog in Oekraïne is natuurlijk niet leuk, en Michael M. die allemaal maffe shit wilde doen met een vrouw en een hond zal de schoonheidsprijs ook niet vangen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de dieselprijs! Maar die vieze gore Geldmaat die steevast ons leven VERZIEKT met z'n zeikgedrag. Nu weer in Doetinchem, het hart van de Achterhoek. Voor iedereen uit Amsterdam: dat is zeg maar Oost-Utrecht. "Sinds vorige week vrijdag is het in en rond de binnenstad een zoektocht voor mensen die contant geld willen hebben." Kunnen we over lachen maar komt door de War on Cash en dus de Oorlog tegen Contant Geld en dus de Oorlog tegen VRIJHEID. Tegen het zelf bepalen hoe en in welk matras je de briefjes van € 5 en de muntjes van € 0,50 bewaart. Pim Fortuyn, Pinnetje, Pin, is dus voor NIETS gestorven. Dit is ONS land, ONS contant geld en ONZE Geldmaten. Wij willen bij ons contante geld EN WEL NU VERDOMME!!!! Die Geldmaat, er komt geld uit, maar dat is dan ook wel echt het enige.