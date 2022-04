Ik dacht dat die Fransen, en in het verlengde de Nederlanders, in Mali zaten 'op uitnodiging van' de regering van Mali, omdat die zich bedreigd voelden door jihadistische rebellengroeperingen (Boko Haram, of weet ik hoe de regionale tak in Mali van die islamitische godsdienswaanzinnigen heet).

Nu er nieuwe machthebbers in Mali zijn, mogen de Fransen en Nederlanders hun biezen pakken, want die gaan liever in zee met Russische huurlingen. Nou ja, moeten ze uiteindelijk zelf weten natuurlijk.

"Eindelijk, zeggen veel inwoners van Bamako, is er in Mali nu een regering aan de macht die niet aan de leiband van oud-kolonisator Frankrijk loopt. Een overheid die naar het volk luistert, in plaats van naar Parijs. "Inderdaad, weg met Frankrijk", knikt Siriki Kouyaté, een van de kopstukken van de invloedrijke burgerbeweging Yéréwolo."

Prima, maar als het misgaat, niet met zijn allen naar de EU komen vluchten, hè. Vlucht maar naar jullie nieuwe vriendje Poetin, maar niet hierheen.