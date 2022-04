Veel wijsheid en sterkte toegewenst aan de handhavers.

Dit is de maakbare samenleving zoals vormgegeven door de wereldverbeteraars die zich nog steeds schijnen te beroepen op de communistische en socialistische idealen. Wat we hier zien is een clash van twee dogma's van de linkse ideologie. Het eerste dogma is dat van de bevrijding van de onderdrukte mens, gebaseerd op het idee dat er zoiets als een authentieke mens verscholen zit achter het door het verderfelijke kapitalisme opgelegde valse bewustzijn. Vernietig dat valse bewustzijn, zo luidt de leer, en die prachtige, authentieke, in wezen goede en deugdzame mens komt in volle glorie tevoorschijn. Dus weg met al die patriarchale onderdrukking, inclusief die subtiele repressieve tolerantie, en welkom authentiek mens! Leve de revolutie! Het tweede dogma staat daar haaks op, dat is het dogma van het harde ingrijpen als dat gevierde authentieke individu het vertikt om zich te gedragen naar de wetten, regels en regeltjes die achter het zelf geschreven sprookje schuilgaan. Als de bevrijde mens het verdomt om zich te conformeren aan de linkse droom, dan dient er hard ingegrepen te worden om die bevrijding op te dringen. De bevrijde mens is uiteindelijk de nieuw gedresseerde mens, de geïndoctrineerde mens, de opnieuw getemde en tot slaaf gemaakte mens. "U mag dit niet, u mag dat niet, u mag zus niet, u mag zo niet" dicteren de apparatsjiks vanaf hun podia, "u dient zich te bevrijden van het patriarchaat zoals wij dat voor u ingetekend hebben."

Bij een volgende gelegenheid loopt mevrouw de burgemeester weer met opgespelde buttons mee met een club bevrijde, authentieke, ware, goede mensjes, mensjes die nodig zijn om de ideologie levend en de apparatsjiks in het zadel te houden. Die kunnen op zo'n gelegenheid een extra potje breken, dan kijkt ze eventjes weg, dan gelden de regels en regeljes even niet.