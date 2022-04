Dus u dacht komende woensdag met uw nageslacht uw zolderzooi te verkopen op een kleedje, even lekker te prins pilsen op het terras of u helemaal de koning te voelen op een grachtbootje? Dan dreigt het een rode dag te worden voor u, want de zon gaat enorm krachtig lopen doen, waardoor u in minder dan een half uurtje al verbrandt. Merkt u door relatief lage temperaturen niets van totdat het al te laat is en u een dusdanige roodhuid bent dat Sylvana al begint te miepen over cultural appropriation. Oftewel, dat wordt smeren deze Koningsdag en niet alleen de kelen. De hele dag wappert een vettige witte wimpel over uw smoel in strijd tegen de UV-straling des doods. De klauwen consequent glibberig van de smeerspray, dus pas op dat de evenementbiertjes niet uit uw handen glijden. De Oranjes beschikken uiteraard over lakeien die hun behoeden voor een rode dag, maar u moet weer zelf de smeerbeer uithangen. Eens zien hoe lang het duurt voordat het eerste Vondelparkkleedje klodders zonnebrand verkoopt voor 50 cent, want heel Holland bakt aan. Iemand nog een oranjetompouce?