Een melding is nog geen bewijs. Dat ten eerste. En dat zogenaamde slachtoffer, die had een verantwoordelijke functie. Namelijk directeur partijbureau. Zij gaat in principe zelfs ook nog over de veiligheid binnen de partij. Uitgerekend zij begint een affaire met van Drimmelen. Buitenechtelijk. Daarmee een grote kans nemend dat dit haar functie, de partij en haar carrière ooit nadelig beïnvloedt. En bijzonder onverantwoordelijke actie. Dat duurt anderhalf jaar lang.

Dan vervolgens duurt ze geen aangifte en wil alles prive houden wegens "haar carrière" nota bene. Had ze daar maar eerder aan gedacht denk ik dan. Want nu wil ze haar gelijk halen via dit onderzoek, waaruit grensoverschrijdende zaken blijken. Dus de partij had maar moeten handelen, geheel op anonieme voorspraak, omdat uit dat rapport van alles zou blijken. Daar waren zelfs twijfels over, zo blijkt, juist omdat er ook geen aangifte was gedaan.

Dat dit niet goed is gegaan moge duidelijk zijn. Dat van Drimmelen zijn boekje te buiten ging ook. Hij had de eer aan zichzelf moeten houden in 2016. Dat deed hij niet.

Toch is het een rare zaak. Mevrouw deed geen aangifte, maar vertrekt. Dan komt er een blog op internet. Dan komt dat onderzoek. Haar zaak komt daarin naar voren. Vijf jaar later wil ze daarvoor alsnog haar gelijk en erkenning halen. Dat gebeurt niet meteen. Ze gaat klagen bij Kaag, die daar, dat moet zij ongetwijfeld geweten hebben, niet over gaat. Ze krijgt het advies de advocaat te bellen van de partij. Dat doet ze niet. Ze dringt aan bij Kaag, want ze vindt, zij dient haar te helpen.

Voor een ex directeur partijbureau vind ik dat een ongelooflijke manier van doen. Je kunt ook zeggen, stom gedaan, mijn leven gaat verder, ik had het niet moeten doen. Ik doe aangifte van stalking, ik pak Drimmel volgens het strafrechtelijk circuit. Maar ja, dan komt het uit. En dat wil je dan niet, wegens carrière.

Slap gedoe.