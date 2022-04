Bro Country.

Een soort country-rock met een bingokaart:

Truck

Four Wheel Drive

Radio

Dashboard

Tailgate

Cut-off jeans

Long, tan legs

Long, tan legs on a tailgate

Long, tan legs on a dashboard

Beer

Whiskey

Baby blues

Boots

Rag-top

Road

Dirt road

Red dirt road

Driving down a dirt road nobody else knows about

The troops

Trains

Swimming in a river

Moonlight

Sunlight

Swimming in a river in the moonlight