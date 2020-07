U weet, op de releasedag van de platenlabels (vrijdag) nemen we u zo af en toe mee op een klimaatneutrale nrc-reiswinkelreis naar de klanken van een nieuw album. Dit keer was het heel erg hard twijfelen tussen de nieuwe Alanis Morissette en de nieuwe Fontaines D.C. Fontaines D.C. is een Iers bandje dat we al eens besproken hadden in het Kwint-proofe topic 'MUZIEK! 2019 is een goed punkjaar', want het debuut Dogrel was om je vingers bij af te likken, en het vandaag de wereld ingeschoten A Hero's Death is óók een heerlijke rammer. Geloof trouwens niks van die 'tweede plaat is het moeilijkst'-onzin, alsook slap gelul over non-conformisme, thematiek, vergelijkingen met Ian Curtis en kettingen door poëzie. We zitten hier niet op de muziekredactie van Het Parool. Gewoon, lekker grauwe muziek, het is tenslotte vrijdag!

Van die vorige plaat