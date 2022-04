In Roubaix zijn maar een paar dingen heilig. De Profeet bijvoorbeeld - die constatering spoelde met een golfje medronho het redactiehok binnen via het epische reisjournaal WaarBenJij.nu-met-de-Koran van onze eigen onvolprezen Profeet van Molenbeek. Maar ook: de koers. Die gare wielerbaan, waarvan alle romantici dan roepen dat die afgeragde bende 'nostalgie' is. En dat het 'altijd al zo was'. En dat je moet douchen in die vieze pishokken omdat het 'nou eenmaal zo hoort'. Die maffe jeugd, met hun nieuwerwetse snuisterijen als een warmwaterdouche! Maar Parijs-Roubaix is toevallig wel de mooiste koers van allemaal, je moet alleen dat larmoyante gezemel over de historie wegfilteren. Niet de koers met de mooiste sfeer, daarvoor moet je namelijk bij de Ronde van Vlaanderen zijn, die Ch'tis d'Allah daar in Noord-Frankrijk hebben wel wat beters te doen. Overleven bijvoorbeeld. Precies zoals het vandaag tijdens het Paaskasseieren vreten ook overleven zal zijn. Extra goed opletten bij het Bos van Wallers op 96 km van de meet, bij Mons-en-Pévèle op 49 km van de meet en bij Carrefour de l'Arbre op 18 km van de meet. Iedereen zegt Mathieu van der Poel, wij tippen Stefan Küng en Filippo Ganna. LIVE NPO1, Eurosport of De Belg en het is meteen KOERS: peloton gescheurd en Van der Poel en Van Aert in de tweede groep.

UPDATE 14.30 uur - SAMENSMELTING! Mathieu en Van Aert zitten weer in de eerste groep. Straks Het Bos. Zitten we klaar voor de Mathieu-Passion?