Kijk ze toch eens plezier hebben, deze twee mottige zuurpruimen van PSV. Zijn ze net uit Europa gewipt door een of andere steenkolenclub uit Engeland, in de stad ook al verloren, mogen ze alweer naar de slachtbank voor een potje tegen Ajax. Hoewel ze in Amsterdam ook wel andere dingen aan hun kop hebben. Handelen in schimmige cryptomeuk bijvoorbeeld, en het kaartje van je blunderkeeper verkopen als je weet dat een andere keeper gaat spelen. Nou ja, het zijn in ieder geval geen dickpics. PSV tegen Ajax dus, een onderonsje in het mooiste stadion van Nederland, De Kuip. Ajax gaat voor de 21ste winst van de Dennenappel, PSV hoopt de beker voor de 10de keer te winnen. Er zijn dus twee teams. Maar er is maar één cup! Stijlloze voorspelling reguliere speeltijd: 1-1. LIVE op ESPN!

UPDATE: 2-1 voor PSV