Donderdagmiddag vroegen we ons af wat deze agent misdaan heeft om onvoorwaardelijk strafontslag te krijgen vanwege ernstig plichtsverzuim. Was ie een mol die recherchedossiers lekte aan Khalid Kasem? Regelde hij de coke voor Lil Jorik? Zette hij de tapsoftware van Sywert op pauze als Hugo de Jonge even wilde bellen? Was hij lid van een criminele organisatie, smokkelde hij sigaretten via vissersboten, werd hij omgekocht door drugsbendes, was hij in het weekend dekschrobber op een jacht van Russische oligarchen of ondermijnde hij op andere wijze de Nederlandse rechtsstaat? De immer alerte IJmuider Courant las onze vraag en belde de politie. Wat blijkt? Hij had "collega's zwartgemaakt op Facebook" omdat hij het niet eens was met de coronamaatregelen! "Na bestudering van de feiten en omstandigheden bleek dat de aard en ernst van de gedragingen zodanig waren dat er volgens de politie maar één sanctie op kan volgen: onvoorwaardelijk strafontslag." Dat kan alleen maar doxxing van mede-dienders geweest zijn, denken we dan. Want ook als agent heb je in een vrij land toch recht op je particuliere opvattingen. oF iS dIt SoMs EeN dIcTaTuUr!!?