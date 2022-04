"Zo meneertje wat zijn wij daar aan het doen?", mompelde de digitale veldwachter van de Stijlloze Politieberichtendesk toen hij dit persbericht opende op politie.nl. "De leiding van de politie Noord-Holland heeft een 40-jarige medewerker uit het basisteam IJmond ontslagen. Hij wordt verdacht van ernstig plichtsverzuim." Da's meer dan een flinke douw, die is niet schuin door rood naast het regenboogzebrapad overgestoken, heeft niet meer dan 3 kilometer per uur (na correctie) te hard gereden en moet minimaal vaker dan drie keer gepakt zijn op het te vroeg buiten zetten van het vuilnis in een kliko die met de wieltjes de verkeerde kant op aan de straat stond! Het is veel erger, lees maar: "Na bestudering van de feiten en omstandigheden bleek dat de aard en ernst van de gedragingen zodanig waren dat er volgens de politie maar één sanctie op kan volgen en dat is onvoorwaardelijk strafontslag." Dit klinkt zelfs heftiger dan drinken onder werktijd en daarna een dienstauto besturen, of een dickpic naar een vrouwelijke collega sturen met het bijschrift "schatje wil je m'n dienstwapen zien?" Maar... WAT is dan de misdaad van deze diender? Dat staat er niet bij. Verdacht! Getuigen of personen die meer informatie hebben, kunnen zich melden op redactie@geenstijl.nl onder vermelding van Meld Misdienders Online.