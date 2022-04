Joh, maak je nou niet druk, we zitten gewoonweg in een mora(o?)cratie: mensen met wazige verhalen die over stikstof en dekens zwetsen worden straks vervangen door mensen die gaan zwetsen over het natriumchloride gehalte in de zee welke als betonmortel over onze visjes is gestort, oh wat zielig, ondersteund, door alpha en beta mensen die even vergeten zijn dat de werkelijkheid retecomplex is en dat ze niet te vangen zijn in modellen en missies van zelffapperij en eigengelijkerdanjou ideetjes, want dat is lekkerder dan de taaiheid van de realiteit (in zoverre die bestaat dan wel meetbaar is. jaja, ik weet het meten is al een probleem, weten is vooral mogelijkerwijs juist niet weten. Shut up!).