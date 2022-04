Het is nog te vroeg voor de bladeren op de rails. Het is niet warm genoeg voor uitgezette sporen en het is wel koud, maar niet zo koud dat alle wissels vastzitten. De sneeuw was te nat om voor een serieus laagje te zorgen en de woei was niet sterk genoeg om massaal bomen op de rails te leggen. Bovenleidingslopend onweer bleef uit en de koperdieven liggen nog te slapen, dus deze keer is het een "technische storing" waardoor het treinverkeer volledig op zijn gat ligt. Tot zeker 17:00 uur vanmiddag moet u het zonder die gele rakkers (de treinen dan, die andere mag u gewoon wegtikken) doen en daarna duurt het ongetwijfeld nog even voordat alles weer fatsoenlijk rijdt. Uw oh zo betrouwbare alternatief voor de auto laat het weer eens grandioos afweten en laat u in de kou staan terwijl de NS aan het eind van het jaar wel weer kan claimen dat ze lekker op tijd reden, want alle uitgevallen treinen van vandaag tellen niet als vertraagd. Dus fijne zondag en zoek het lekker zelf uit.