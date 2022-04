Experts (PhD's) in klimaat en meteorologie e.d. geven aan dat dit het gevolg is van klimaatverandering. Naast een geleidelijke opwarming, kampen we in de (Nabije) toekomst met extremere winters, en extremere zomers. Uitschieters waarbij warmere temperaturen en hittegolven in de zomer voorkomen, en koudere temperaturen gedurende de winter. En ook, afwijkingen in (Bv.) de straalstroom, die wordt verlegd - Waardoor wij momenteel met wind afkomstig uit de Noordpool kampen.

In ons kleine kikkerlandje valt het vooralsnog mee, echter deze beschrijving past in het weer patroon dat we de laatste jaren in de praktijk ondervinden.