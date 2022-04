Scatten. Sommige mensen vinden het verschrikkelijk, anderen vinden het het toppunt van swing. Zelf zit ik er een beetje tussenin. Soms vind ik het wel lekker klinken, vaak ook hoeft het voor mij niet zo nodig.

Vast staat dat het niet gemakkelijk is, hoewel het dat vaak wel lijkt. Wat een zangeres/zanger feitelijk doet met scatten is min of meer hetzelfde als een instrumentalist – sax, piano, etc – die een solo mag nemen: improviseren op het akkoordenschema dat ten grondslag ligt aan een nummer. Maar dan moet je als zangeres/zanger uiteraard wel de technische muzikale knowhow hebben en begrijpen hoe eea in zijn werk gaat. Vandaar dat maar relatief weinigen het goed kunnen en degenen die het goed kunnen vaak ook een instrument bespelen. De twee beste ‘scatters’ waren Ella Fitzgerald en Sarah Vaughan. Die laatste was ook een hele behoorlijke pianiste. Van Fitzgerald weet ik dat niet zeker; volgens mij speelde die geen piano of ander instrument, maar ik kan me vergissen (ze was in ieder geval zo getalenteerd en muzikaal dat ze het ook zo kon, denk ik).

Van iemand als Rita Reys, toch ook niet de eerste de beste - "Europe's first lady of jazz" – weet ik dat zij zich nooit aan scatten waagde (“Nee, de jongens zouden alleen maar gaan lachen”).

Nou ja, alle drie zangeressen die al jaren geleden overleden zijn. Dat ik hier vaak met ‘dooie’ jazzmuzikanten kom aanzetten heeft uiteraard ook met mijn eigen leeftijd te maken (67), maar dat wil niet zeggen dat ik bij de veel jongere generatie niet af en toe iets tegenkom waarvan ik denk: christus, wat is die goed!

Bijvoorbeeld ZAZ; wereldberoemd in Frankrijk, en ze kan zingen. Ze kan zelfs scatten, zoals in dit nummer, dat ze samen met een jonge bassist en jonge gitarist ergens buiten in Parijs speelt. Merk ook op dat eea volledig akoestisch is, nergens een versterker of microfoon te bekennen, en dan toch zo’n fantastisch geluid. Drie jonge mensen die met veel plezier muziek maken. En let dus vooral ook op dat stukje dat ze ‘scat’.

www.youtube.com/watch?v=lWIhYWJsdB0&a...