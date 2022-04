Is er dan ook goed nieuws in deze duistere dagen van doomscrolling, kapotte flats en columns van Asha ten Broeke? Jazeker! Samen hebben we corona verslagen. Nederland kleurt weer langzaam ROZE, en vandaag kwam naar Vlieland bij. Urk is al weken roze omdat ze daar niet testen niet vaccineren vis eten een eigen tv-serie hebben god aanbidden coke snuiven (doorhalen wat van toepassing is). Gisteren was Schier ook al roze, maar vandaag toch weer +1 dus nog even in de wachtkamer. Kijken we ook nog even bij de viruspoepriooldeeltjes en de gemeentelijke groeicijfers van Marino dan zien we dat er geen groei meer is maar alleen nog daling en forse daling. Is toch schitterend? Kijk eens wat vrolijker ja!

Persalarm: Vanaf 11 april niet meer naar GGD na positieve zelftest (bron: VWS)

Vanavond 20:00 uur klappen voor onszelf

We gaan volleyballen in Flevoland!

Marino, bedankt voor alles!