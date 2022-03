It's deja vu all over again

Theo Hiddema stapt weer eens op bij FvD. Dit keer neemt hij ook zijn Sentaatsfractiegenoot Paul Frentrop mee, waardoor de FvD-fractie in de Eerste Kamer (die ooit samen met de vvd de grootste was) is geslonken tot één man, namelijk de broer van Floortje Dessing. Aanleiding is dit keer de afwezigheid van de fractie van FvD bij de videotoespraak van President Zelenski in de Tweede Kamer morgen. Daar had FvD een uitgebreid statement over met een hoop mitsen en maren en dat je niet zomaar een land dat al een maand een verschrikkelijke oorlog voert moet veroordelen voordat je precies weet wat er allemaal in een frikandel zit. Dat is natuurlijk onzin, en dat vonden Theo Hiddema en Paul Frentrop ook. Eens zien hoe lang ze het dit keer volhouden.

Harde klap voor Ben ook