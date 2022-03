@Het brein erachter | 21-03-22 | 10:09: Klopt, vraag maar eens aan de mensen in de Donbass die acht jaar in oorlog waren met de Oekraïners. Duizenden doden, honderdduizenden vluchtelingen, kapot stuk gebied. Hoor je niemand in de Tweede Kamer over. Ja, misschien Baudet. Net zoals je niemand hoort over Jemen. Waar het tien keer zo erg is als in Oekraíne. Het is selectieve verontwaardiging, van brandstof voorzien via eenzijdige berichtgeving in Nederland. Dat is samengevat: Rusland is slecht, Oekraïne is goed. Jinek, zet daar nog twee keer het woordje "zeer" bij, omdat ze houdt van dramatiseren en graag extra wil deugen.